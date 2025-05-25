(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Kağan Sönmez mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.05.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Güzelyurt’ta Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Serhatköy mevkiinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü sırasında 07 UJ 868 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde konu araç sürücüsü Muhammet Furkan Özdoğan ile konu aracın sağ ön kısmında yolcu olarak bulunan Kağan Sönmez'in tespit edildiğini açıkladı. Polis, Muhammet Furkan Özdoğan'ın KKTC’den Sürüş ehliyetsiz ve Sigortasız Araç Kullanma suçlarından rapor edildiği sırada, zanlı Sönmez' in şüpheli hareketlerinden dolayı konu araçta yapılan arama sonucunda aracın sağ ön torpido gözü içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada tespit edilen uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin Kağan Sönmez’e ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, Kağan Sönmez'in suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını aktardı. Polis ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.