Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, alev alan araç tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde, Barkın Dede (E-21), yönetimindeki ZJ 809 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solunda bulunan bariyerlere, ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarpıp orta refüj içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis soruşturması sürüyor.