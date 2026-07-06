Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa'da saldırıya uğrayan Ahmet Tan’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini, durumunun ağır ve ciddi olduğunu açıkladı.

Tan’ın art arda iki kez beyin ameliyatına alındığını ve halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Dinçyürek, hastanın, mevcut sağlık durumunun nakle uygun olmadığını kaydetti.

Dinçyürek, Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Çağın Ozankaya ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan ile birlikte Tan’ın tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkez Hastanesi’ne giderek, hastanın durumu hakkında bilgi aldı.

Dinçyürek, Tan’ın sağlık durumu hakkında Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

Dün sabah güne kötü bir haberle başladıklarını belirten Dinçyürek, Ahmet Tan isimli vatandaşın Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayarak, ağır şekilde yaralandığını ifade etti.

“Konu hepimizin gündeminde” diyen Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel tarafından hükümet adına konuyla ilgilenmek üzere görevlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gün içinde hem telefon görüşmesi yaptıklarını hem de Erhürman’ı makamında ziyaret ettiklerini dile getiren Dinçyürek, İki toplumlu Sağlık Komitesi üzerinden de bilgi akışı sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.

Dinçyürek daha sonra beraberindeki heyetle, Ahmet Tan’ın tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkez Hastanesi’ne giderek, hastayı yerinde gördüklerini ve hastayı takip eden doktorlardan Tan’ın sağlık durumu hakkında belgelerle birlikte bilgi aldıklarını söyledi.

Ahmet Tan’ın, pazar sabahı erken saatlerde yerde kanlar içinde ve bilinci kapalı halde bulunduğunu aktaran Dinçyürek, ilk olarak bölge hastanesine kaldırılan Tan’ın, buradaki ilk müdahalenin ardından Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkez Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Dinçyürek, yapılan tetkiklerin ardından Tan’ın art arda iki kez beyin ameliyatına alındığını ve halen yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

-“Nakli tıbbi olarak doğru bir uygulama olmaz ve çok daha fazla yüksek risk taşır”

“Hastanın hayati tehlikesi mevcuttur. Durumu ağır ve çok ciddidir” diyen Dinçyürek, Tan’ın mevcut sağlık durumunun nakle uygun olmadığını kaydetti, “Şu anda hasta stabil olmadığı için transportu tıbbi olarak doğru bir uygulama olmaz ve çok daha fazla yüksek risk taşır” dedi.

-“Hastanın tedavisini yakın takipte olacağız”

Mevcut durumun ne olduğunu yerinde gördüklerini, yapılan tedaviler ve süreç konusunda bilgilendirildiklerini ifade eden Dinçyürek, bundan sonraki süreçte de hastanın tedavisini yakın takipte olacaklarını vurguladı, “Bizim açımızdan yapmamız gereken, atmamız gereken adımlar varsa da bir an önce onları yapacağız” diye konuştu.

Hastaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Dinçyürek, tedavisinde başarılı olunarak, sağlık durumunun stabil olması halinde hastanın KKTC’ye alınacağına inanç belirtti.

Bakan Dinçyürek, kamuoyunun birinci ağızdan doğru bilgiye ulaşması için basın toplantısı düzenlediklerini dile getirdi.