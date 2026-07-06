Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ahmet Tan’ın Ayia Napa'da haftasonu saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta aranmakta olan dördüncü kişinin de yakalandığını açıkladı.

Erhürman yaptığı paylaşımda, “İki toplumlu teknik komite vasıtasıyla Polis Genel Müdürlüğümüze aktarılan bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Ayia Napa'da gerçekleşen menfur olayla ilgili olarak aranmakta olan dördüncü kişi de yakalandı. Yakalanan dört zanlının da İsveç yurttaşı olduğu bildirildi.” ifadelerini kullandı.

Erhürman daha önce yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili üç yabancı uyruklu kişinin yakalandığını, bir kişinin de arandığını bildirmişti.