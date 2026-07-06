Bakanlar Kurulu'nun yerli zahire alım fiyatlarıyla ilgili kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çıkan karara göre, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından, 2026 ürünü zahirenin kilo başı azami alım fiyatları şöyle:

"Yemlik arpa 15 TL, tohumluk arpa 15.50 TL, yumuşak buğday ve tohumluk yumuşak buğday 15 TL, sert buğday ve tohumluk sert buğday 16.5 TL."

Yerli arpa, buğday ve ithal yemlik arpanın satış fiyatları ise Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.