Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Sekreteri Ömer Gedik, Telefon Dairesi’nin ülkenin fiber optik altyapısının geliştirilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve teknik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Tel-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Gedik, Başbakan Ünal Üstel’in Telefon Dairesi’nin fiber altyapı kapasitesine ilişkin değerlendirmelerine karşın, daire çalışanlarının ülkenin haberleşme altyapısının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Telefon Dairesi’nin yıllardır ülkenin haberleşme altyapısının sürdürülmesinde görev aldığını kaydeden Gedik, daire çalışanlarının fiber optik altyapı çalışmalarında da aktif rol üstlendiğini ve geçen hafta sonu Yeni Girne Hastanesi’ndeki fiber optik altyapı çalışmasının ekipler tarafından tamamlandığını ifade etti.

Ülkedeki hastaneler, okullar ve devlet dairelerini kapsayan fiber altyapı çalışmalarında Telefon Dairesi çalışanlarının bilgi ve deneyiminden yararlanıldığını belirten Gedik, “Telefon Dairesi emekçileri fiber optik altyapı için tüm noktalarda gece gündüz demeden çalışmaktadır.” dedi.

Başbakan Üstel’in açıklamalarının teknik gerçeklerle örtüşmediğini ileri süren Gedik, kendisine bu konuda yanlış veya eksik bilgi verildiğini savunarak, Telefon Dairesi gibi köklü bir teknik kurumla ilgili değerlendirme yapılırken sahadaki çalışmaların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımlardan birinin santrallerden evlere kadar uzanacak fiber optik altyapının kurulması olduğunu kaydeden Gedik, Telefon Dairesi’nin bu dönüşümü gerçekleştirecek teknik bilgiye, deneyime ve yetişmiş insan kaynağına sahip olduğunu söyledi.

Telefon Dairesi çalışanlarının ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Gedik, “Tartışılması gereken kapasite değil, bu kapasitenin neden kullanılmadığıdır.” diyerek, kurumun mevcut kapasitesinin etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.