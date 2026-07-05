Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 47 yaşındaki bir vatandaşın Güney Kıbrıs’ta Ayi Napa’da bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde, Ayia Napa'da, 47 yaşındaki bir KKTC yurttaşının henüz kimlikleri tespit edilememiş bir grup saldırganın saldırısına uğradığını ve yaralandığını, söz konusu yurttaşın Güney’de, hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Erhürman, “Olayla ilgili haber alınır alınmaz Cumhurbaşkanlığımız ve iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesi aileyle ve Güney’de ve Kuzey’de ilgililerle temas kurmuş, Polis Genel Müdürlüğümüz de harekete geçmiştir. Hem yaralı yurttaşımızın durumunu, hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler elde edildikçe halkımız bilgilendirilecektir.Yaralı yurttaşımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı: