Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde; 12’si alkollü toplam 250 sürücü rapor edildi.

60 sürücünün süratli araç kullandığı tespit edilirken, 66’sı ise emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, toplam 1585 araç sürücüsünün kontrol edildiği dünkü denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından toplam 250 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“60’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli; 12’si alkollü içki tesiri altında; 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 3’ü sigortasız, 66’sı emniyet kemeri takmadan, 7’si muayenesiz, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 64’ü diğer trafik suçları.”