Gazimağusa’da bakan şoförü olmadığı halde kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp, İskan Dairesi’ne ait evlerden birini kendisine kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak sahtekarlıkla bin 500 ABD doları temin eden Y.G.(E-51), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2024 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Bir “derbeder” şahıs tutuklandı

Girne’de, dün polis tarafından yapılan denetimlerde KKTC’de herhangi bir ikametgahı ve geçim kaynağı bulunmadığı tespit edilen A.Ö.(E-35), tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturma devam ediyor.