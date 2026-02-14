Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan 52 çalışanın 43 gündür maaşlarını alamadığını belirterek, çalışanların pazartesi günü greve gideceğini açıkladı.
Bengihan yaptığı açıklamada, sendikada örgütlü komite çalışanlarının 16 Şubat Pazartesi günü tam gün grev yapacağını, aynı gün saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
Bengihan, maaşların ödenmemesinin sorumlusunun Cumhurbaşkanı’nın imzasını tanımayan Maliye Bakanlığı olduğunu savundu.