Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Sinop Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol, GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson'un, akademik temasları kapsamında gittiği Sinop Üniversitesi Yerleşkesi'nde imzalandı.

Protokol’ün Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ile GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürson tarafından imzalandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında iki üniversite arasında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları, ortak projeler, akademik personel ve öğrenci hareketliliği ile bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

-"Karadeniz ve Doğu Akdeniz Jeopolitik Çalışmaları ve Güvenliği Sempozyumu" yapılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, "İş birliği, her iki üniversite için akademik ve bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacak. Protokolün en önemli çıkarımlarından biri de Karadeniz ve Doğu Akdeniz jeopolitik çalışmaları ile güvenliği kapsamında, GAÜ ve Sinop Üniversitesi iş birliğinde çok yakında düzenleme kararı aldığımız sempozyum olacak." dedi.