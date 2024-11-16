Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü’nde “Milli Meseleler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı konferans verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. yılını kutladıklarını belirterek, “41 kere Maşallah” dedi.

Türk Birliği’nin önemini anlatan Töre, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs meselesinin, sadece Kıbrıslı Türklere ait bir dava olmadığını, Türk milletinin milli davası olduğunu kaydetti.

-Görevimiz KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmaktır, devlete sahip çıkmaktır

Kahraman Türk Ordusu’nun 20 Temmuz 1974’te şafak vakti hem denizden, hem havadan Kıbrıs’a geldiğini belirten Töre, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Ordusu Ada’da misafir değildir. Garantör olarak oralara geldiler ama Mehmetçik de Kıbrıs’ın sahibidir. Çünkü Mücahitler ve Mehmetçikler o topraklar için kan verdiler, can verdiler. O toprakları bize ne Amerika ne Avrupa Birliği ne Rusya ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hediye etti. Kim hediye etti? Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz hediye etti. Ve bizim görevimiz KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmaktır, devlete sahip çıkmaktır. Bu bizim şehitlerimize olan borcumuzdur, bizden sonraki nesillere olan borcumuzdur, milletimize karşı olan borcumuzdur, tarihe karşı olan borcumuzdur.”