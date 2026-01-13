Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla hazırlanan Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi (“Soil & Water: Mediterranean Crossing) isimli karma sergi yarın 18.30’da, Girne Art Rooms Galeri’de ziyarete açılacak.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, serginin toprak ve suyu “maddi, ekolojik, kültürel ve politik aktörler” olarak ele alan 30 uluslararası sanatçıyı bir araya getirdiği kaydedildi. Başak Şenova’nın küratörlüğünde gerçekleşen sergide heykel, performans ve araştırma temelli çalışmalar yer alıyor

Güney Afrikalı Sanatçı Ledelle Moe’nun aralıkta Kıbrıs’ta sanatçı programı kapsamında ürettiği büyük ölçekli heykelin ARUCAD kampüsüne yerleştirildiği,

eserin hazırlık çizimleri ve yapım sürecini belgeleyen video çalışmasının ise Art Rooms Galeri’de görülebileceği kaydedildi. Sergi 17 Şubat’a kadar, pazar hariç 13.30 – 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Toprak ve Su Sergisi’nin Pretoria Üniversitesi’nden Prof. Johan Thom ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Başak Şenova tarafından, NIROX Vakfı iş birliğiyle geliştirilen uluslararası bir araştırma projesinin sonucu olduğu kaydedildi. Projenin UNESCO Dünya Miras Alanı olan Cradle of Humankind’deki nehir ve yeraltı suyu kirliliğine yönelik endişelere yanıt olarak Güney Afrika’da başlatıldığı belirtildi.