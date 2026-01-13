TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 14. yılında andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

“Hayatını Kıbrıs davasına vakfeden, inancı ve kararlılığıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine öncülük eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 14. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanesi olan KKTC’ye desteğimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürecektir.”