Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, birçok devlet liderinin eşlerinin de katıldığı panelde, Filistin'de eğitimin sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturulması amacıyla ortak bir vizyon geliştirilmesi zemini ele alındı.

Oturumda, Filistin'deki eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için atılması gereken adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin geleceğini koruma ve güçlendirme stratejileri tartışıldı.

Nilden Bektaş Erhürman, konuşmaların ardından, “Filistin İçin Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak” temasıyla Antalya Diplomasi Forumu kapsamında hazırlanan ve uluslararası dayanışmayı ve çocukların eğitim hakkını korumaya yönelik ortak iradeyi görünür kılmayı amaçlayan sergiyi gezdi.