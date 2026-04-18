Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza yapan araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında polis, kazaya methaldar K.S.’nin (K-30) kullanımındaki araçta arama yaptı. Araçta, yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü ve yaklaşık 1 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan S.P. (K-27) tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere ise emare olarak el konuldu. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

