Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin, ülke genelinde dün yaptığı denetimlerde bin 729 araç sürücüsü kontrol edildi, 2’si tutuklandı, 16 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kontrol edilen sürücülerden 222'si de rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle; “86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 45’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u trafik ışıklarına uymamak, 2’si işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i susturucusuz taşıt kullanmak, 1’i koruyucu başlıksız motor kullanmak ve 59’u diğer”