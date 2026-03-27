(Kamalı Haber) - Lefkoşa Çevre Yolunda TIR aracı yol ortasına park eden, yapılan testte uyuşturucu tespit edilen Salih Güler yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aleyhine getirilen suçlamaları kabul eden sanığın yargılaması tamamlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde uyuşturucu tesiri altında araç kullanma suçundan yargılanan sanık, 3 ay hapse mahkum edildi.

Ne olmuştu

Polis, 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolunda bir TIR’ın yol içerisinde park halinde olduğuna dair ihbar almıştı. Sürücüye yapılan tükürük testisinde metamfetamin tespit edilmişti.