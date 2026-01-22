TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik ruhu içinde oynanması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlarımız 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünlerimizi küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü birlikte güçlendirmek için tüm paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz." denildi.