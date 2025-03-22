(Kamalı Haber) - Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Tevfik Fikret Soyergı̇n mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 326 bin TL değerindeki elektronik cihazı alarak zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve 4 mahkemeye çıkarılarak, 20 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada meseleyle bağlantılı bir şahıs tespit ettiklerini ancak 25 Ocak 2024’te ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca BTHK’ya yazılan yazı ışığında çalınan 4 telefonun daha bulunduğunu, toplam adetin 55’e çıktığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifade verip polise yardımcı olduğunu, hem TC hem KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 300 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.