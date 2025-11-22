Rum Ağır Ceza Mahkemesi “terör, cinayet işlemek için komplo ve diğer ciddi suçlarla” itham edilen Orhan Asadov (42) isimli Azerbaycan vatandaşını 6,5 yıl hapse mahkum etti.

Politis ve diğer gazetelere göre konunun doğası ve gereği basına kapalı ve geniş güvenlik önlemleri altında görülen davada mahkumiyet kararı, Asadov’un cinayet için komplo kurmak suçlamasını kabul etmesi ve iddia makamının terörle ilgili ithamlarını geri çekmesinden sonra geldi.

Asadov meselesinin terörle ilgili bilinmesine karşın iddia makamının bu ithamı geri çekmesiyle dikkatlerin verilecek cezanın süresine yöneldiğine işaret eden gazete, Rum polisinin elindeki verilerin, Asadov’un 5 kişiyi öldürmek için plan yaptığı yönünde olduğunu aktardı.

Gazete tutuklanmasından sonra söylenenlere rağmen mahkeme kararında, Asadov’un hedefindekilerin İsrailliler olduğu veya İsraillilere yönelik cinayet girişimi planladığını gösterecek doğrudan bir bağlantıya yer verilmediğine dikkat çekti.