Larnaka’da ikamet eden 51 yaşındaki eski Ukraynalı bir bakan, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldI.

Fileleftheros gazetesi, perşembe akşamı, 51 yaşındaki bakanın eşi ve babasıyla birlikte evde oturduğu sırada, pencereden şüpheli bir ticari araç fark ettiğini ve babasıyla birlikte dışarı çıkıp araca bakmaya gittiğinde, 3 kişi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldıklarını yazdı.

kaçırılma girişimine direnen eski bakan ile babasının hafif yaralandıklarını yazan gazete kaçırmaya çalışanların ise bölgeye geldikleri ticari aracı orada bırakıp koşarak bölgeden ayrıldıklarını kaydetti.

Haberde, polisin kaçırma girişiminde bulunan şahısları tespit etmek için soruşturma başlattığı ifade edildi.