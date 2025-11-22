Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin örgütlü olduğu “Kıbrıs Yahudi Cemaati” yarın düzenlemeyi planladığı Larnaka’daki Vergina Lisesi karşısına, ABD Başkanı Donald Trump onuruna 50 ağaç dikme etkinliğinin Larnaka’da sebep olduğu huzursuzluk nedeniyle, Belediye Başkanı Andreas Viras’a özür mektubu gönderdi ancak mektupta Trump’tan hiç söz edilmediği bildirildi.

Politis’in haberine göre İngilizce dilinde kaleme alınan özür mektubunda ağaç dikme etkinliğinin amacının yanlış anlaşıldığı, amacın, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalanmasını onurlandırmak olduğu öne sürüldü.

Mektupta, “Herhangi siyasi bir boyut katmak, rahatsızlık yaratmak ya da bölücü olarak algılanabilecek bir mesaj vermek niyetimiz yoktu. Ortaya çıkabilecek herhangi bir rahatsızlık veya yanlış anlama için özür dileriz.” ifadesi kullanıldı.

Yahudi cemaatinin, rahatsızlık yaratan etkinlik ilanından sonra etkinliğin hedefi konusunda 360 derece dönüş yaptığına dikkat çeken gazete etkinlik ilanında amaç “İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını başaran Donald Trump’ın onurlandırılması” şeklinde ifade edilirken, özür mektubunda ise İsrail-Hamas barış anlaşmasına atıf yapıldığını yazdı.

Gazete Yahudi cemaatinin bu etkinliğinin Larankalı Rumlar ve kentte yaşayan Filistinliler arasında huzursuzluk yarattığını ve etkinlik gününde (23 Kasım, saat 11.00) ve aynı saatte protesto eylemi planladıklarını belirtti. Yahudi cemaatinin yarınki etkinliğinin Larnaka Polisi'ni de alarma geçirdiği ve yarın Vergina Lisesi çevresinde geniş güvenlik önlemi almasının beklendiği bilgisi verildi.

Habere göre Vergina Lisesi Mütevelli Heyeti ve Okul Aile Birliği yarın Yahudi cemaati tarafından düzenlenecek ağaç dikme etkinliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını, etkinliğin okul alanı içerisinde olmayacağını açıkladı.

AKEL Larnaka teşkilatı açıklamasında da “İsraillilerin Donald Trump onuruna ağaç dikme etkinliği, sağduyuya, hukukun ve insanlığın temel ilkelerine meydan okumadır” denildi.