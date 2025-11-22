Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV), Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde, “BusinessEurope Başkanlar Zirvesi’ne (CoPres)” ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Politis gazetesi, 36 ülkeden 42 işveren federasyonu başkanının, son yıllarda Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen en üst düzey iş toplantısı olarak nitelendirilen bu toplantıda Güney Lefkoşa’da bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, toplantıda yaklaşan AB Konseyi Dönem Başkanlığı'ndaki öncelikler, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomi için AB stratejisi ve uluslararası ilişkiler, bürokrasinin azaltılması, rekabet gücünün artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi konuların ele alındığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, katılımcıları Başkanlık Sarayı'nda ağırladığı ve yaptığı açıklamalarda, onların varlığının Güney Kıbrıs’a değer kattığını kaydederek, rekabet edilebilirliğin Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı sürecindeki ana konulardan biri olacağını söylediği belirtildi.

Habere göre Hristodulidis, artık tartışma aşamasından karar aşamasına geçtiklerini ve stratejik özerklik ile büyüme için Avrupa iş dünyasıyla iş birliği yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.