AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün, Çin Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Xiao Jie ile görüştü.

Haravgi gazetesi, Jie’ye Güney Kıbrıs’taki Çin Büyükelçisi Liu Yantao ile resmi ziyaret çerçevesinde adada bulunan geniş bir heyetin eşlik ettiğini yazdı.

Gazete, görüşmede gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığını ve uluslararası durumdaki gidişatla ilgili endişelerin dile getirildiğini kaydetti.

Görüşmede, Uluslararası Hukuk ile BM Haritası’na uyumlu olacak şekilde çok taraflı barış iş birliği yapılmasının önemine işaret edildiğini belirten gazete, gelecek kuşakların iklimsel krizden etkilenmemesi için herkesin görevini yapması gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

Gazete, Jie’nin Çin Komünist Partisi’nin aldığı son kararlarla ilgili, Stefanu’nun da AKEL’in siyasi eşitlik temelindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümüyle ilgili görüşüyle ilgili bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Habere göre Stefanu, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Çin’in Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi lehindeki tutumundan ötürü teşekkürlerini sunarken, AKEL’in de tek Çin politikasını desteklediğini ifade etti.

Haberde, AKEL ile Çin Komünist partisi arasındaki ezeli ilişkilere de atıfta bulunulduğu belirtildi.

