DİKO’lu Avrupa Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Kostass Mavridis Güney Kıbrıs’ın AB’nin SAFE programındaki rolüne dikkat çekti.

Mavridis Politis’e verdiği söyleşide AP’de artık savuma konusunda bir komiser ve kendisinin de üyesi olduğu tam bir Savunma ve Güvenlik Komitesi olduğuna dikkat çekti.

Mavridis Avrupa’nın bu yeni savunma iş birliği çerçevesinin, AB’nin dış sınırlarını veya hayati çıkarlarını her türlü hibrit tehdide karşı koruyacak, güvenceye alacak ve garanti edecek kapsamlı bir savunma ve güvenliğin aşamalı oluşacağını belirtti.

Üç kıtanın stratejik noktasında bulunan Güney Kıbrıs’ın uzun vadede, Avrupa Savunma ve Güvenlik Çerçevesindeki kriz yönetimi konusunda AB’nin bölgedeki merkezi haline gelebileceğini anlatan Mavridis bunun, uzun vadede önemli savunma altyapıları, sanayi ve siyasi planlama gerektirdiğini söyledi.

Mavridis böyle bir ekonomik maliyetli kapsamlı savunmaya katılımlarının, özellikle çıkarlarını korumak için, Türkiye’ye karşı caydırıcı güç ve katma güvenlik değeri sağlayacağını savundu, birinci arzularının, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek olduğunu ekledi.

Mavridis Türkiye gibi üçüncü ülkelerin SAFE programına katılabilmesi için, AB ile aralarında savunma anlaşması gerektiğini, böyle bir anlaşmanın kabulü için de oybirliği gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın AB’nin SAFE programına katılım başvurusu yaptığını ve 1,2 milyar euro kredisinin ön onay aldığını hatırlatan Mavridis Rum savunma sanayiin benzeri görülmemiş fırsatlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.

Mavridis SAFE tüzüğü temelindeki fırsatlarla ilgili bilgilendirme amaçlı yerli savunma sanayii şirketleri, Savunma Bakanı, bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı araştırma merkezleri ve uzmanların katıldığı kapalı bir toplantı düzenlediğini kaydetti ve bu toplantıda uzmanların teknik bilgi verdiğini anlattı.

Gerek SAFE tüzüğü üzerinden, Rum Savunma Bakanlığı’nın önceliklerine bağlı olarak silahlanma programlarına katılım fırsatının değerlendirilmesi için ilgilenen şirketlere Rum Savunma Sanayii Konseyi ile temasa geçmelerini önerdiğini ve Rum yönetiminin, RMMO’nun hazırlık durumunun daha da güçlendirilmesine çalıştığı teyidini verdiğini anlattı.