Adada 1974 yılında yaşananları Kıbrıs lehçesiyle anlatan ve Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisindeki Güney Kıbrıs standında sergilenen kitap dün Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde ele alındı.

Rum basını, tepkilere neden olan kitap mecliste tartışılırken seslerin yükseldiğine dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’ndeki kitap ve kitabın içeriğine dair tartışmaların, Grivas, Makarios, Hitler ve Stalin ve faşistlere kadar vardığını yazdılar.

Komite toplantısı sırasında Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu’dan bu kitabın onaylanması konusunda da izahat istendiğini yazan gazete komitenin olaylarla ilgili rapor istediğini de anımsattı.

Habere göre Kassianidu, Kültür Müsteşarlığı arşivlerinde yapılan denetimde Daireden yayıncı olarak bahsedilmesi için resmi yazılı bir onayın belgelemediğini ifade etti.

Kassianidu, bu eksikliğin, etik değerleri çiğnenmesine neden olduğunu ve Kültür Müsteşarlığının, kitabın yayıncısı olduğuna dair izlenim bıraktığını da belirtti.

Kassianidu olayla ilgili sorumluların tespit edilmesi amacıyla idari araştırma da istendiğini ifade etti.

-Grivas, Makarios tartışmaları

Gazete kitabın tartışıldığı esnada AKEL Milletvekili Yorgos Lukadisi’in Grivas’tan söz etmesi üzerine bağımsız Milletvekili Zaharias Kulias’ın “eğer bugün bu sandalyelerde oturuyorsanız bunu, Makarios ve Grivas’ın liderlik ettiği EOKA 1955-59 mücadelesine borçlusunuz, sonrasında ise Grivas’ın EOKA B ile yürümesinin ise sorun olduğu” ifadesini kullandığını yazdı.

Habere göre Kulias sözlerinin devamında Kültür Müsteşarına seslenerek “kitabın, Türk tezlerini destekleyen çok iyi bir araç olduğunu” ifade etti.

ELAM Milletvekili Sotiris Yoannu'nun ise açıklaması sırasında Bienal’deki yayının, Türk tezlerine ve bu tezleri destekleyenlere hizmet ettiğini söylemesi üzerine AKEL milletvekili Yorgos Lukaidis “Yoannu’nun hainlerle ilgili açıklamasına atıfta bulundu”.

Lukaidis ayrıca “faşist ve nazilerden tavsiye almıyoruz” yanıtını verdi. Yoannu bunun üzerine ise “yarası olan gocunur” ifadesini kullandı. Lukaidis bunun üzerine ise sert bir ifadeyle “aşırı sağ bir partiye saygı duymayacağını” belirtti.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas her iki milletvekilinden “hainler” ve “faşistler” şeklindeki hakaret içerikli ifadelerden kaçınmalarını istedi.

Bir başka tartışma ise bağımsız Milletvekili Aleksandras Attalidu ile Kültür Müsteşarı Vasilikis Kassianidu arasında yaşandı.

Attalidu “sadece Nazi Almanya’sında, Hitler ve Stalin’in döneminde kitapların geri çekildiği ve yakıldığını” söylemesi üzerine Kassianidu, “Sayın Attalidiu biz kitapları yakmıyoruz, bu şahsi bir hakarettir, eğer biri sizin adınızı taşıyan kitabı yayımlamasa ve istediğini yazsa siz nasıl tepki gösterirdiniz” şeklinde soru sordu.

-Kassianidu’nun istifası istendi

Öte yandan Alithia gazetesi dünkü tartışmalar esnasında milletvekillerin, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu’nun istifasını istediklerini yazdı.

Habere göre Kassianidu açıklamaları çerçevesinde kitabın geri çekilmesi talep etme nedenlerini sıraladı.

Kassianidu, Kültür Müsteşarlığının isminin kitaba dahil edilmesine onay vermemesi nedeniyle kitabın geri çekilmesinin istendiğini belirtti.