(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan Rıdvan Kaya mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, zanlının Beyaz Kimlik almak için Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Aycan Yenigür Avano’ya 12 bin TL verdiğini söyledi. Polis, Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Aycan Yenigür Avano’nın Kaya için sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi hazırladıklarını ifade etti. Polis zanlıların kira sözleşmelerini Lefkoşa Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra, sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesi sağlanıp başvuru yapan Kaya için kimlik kartı işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini söyledi. Polis, 2025 yılı Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişinin tutuklandığını ve 4 ayrı seferde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandıklarını ifade etti. Polis, zanlının 90 gün vize ile ü-ülkeye geldiğini ve KKTC’den sigorta emeklisi olduğunu söyledi. Zanlı Kaya’nın soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise emekliliğini KKTC’de yaşamak istediğini dile getirdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat vücut yapmasına emir verdi.