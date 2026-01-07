(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. tutuklanan Parchagul Abraş, Şirin Polatova ve Marhaba Akmuradova mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Aycan Yenigür Avano’nun Kezban Özdemir adına kayıtlı olan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini ve bu nedenle 2025 yılı Aralık ayında 20 kişiyle birlikte tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların da aralık ayında meydana gelen sahte evrak meselesi kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Abraş'ın para karşılığında yabancı kişilere sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi temin ettiğini ifade etti. Polis, zanlının daha önce tutuklanıp teminata bağlanan Aycan Yenigür Avano ile birlikte çalıştığını kaydetti. Polis, zanlı Polatova'nın 8 bin, zanlı Akmuradova'nın ise 15 bin TL karşılığında sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduklarını ifade etti. Polis zanlıların kira sözleşmelerini Lefkoşa Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra, sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesi sağlanıp başvuru yapan zanlılar için oturma izin işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Abraş ile Polatova'nın 30'ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı Akmuradova'nın ise 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verirken, kefil şartı koyamadı. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat vücut yapmalarına emir verdi.