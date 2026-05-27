Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Samet Hüseyin Şengöz ve Safa Engin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Zanlıların Üzerinde Hintkeneviri Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kenan Mulla olayla ilgili bulguları aktardı. Mulla, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa'da sakin zanlılar Samet Hüseyin Şengöz ve Safa Engin'in tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu alınan emarenin analize gönderileceğini ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.