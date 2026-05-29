Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (Kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı Samuel Irısoh Itotoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Metehan Sınır Kapısında Ortaya Çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç olayla ilgili bulguları aktardı. Ardıç, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak için gelen Belçika’da sakin zanlı Samuel Irısoh Itotoh’un işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, şahsın 23 Mayıs 2026 tarihinde adına ıstar olunan Belçika Kimlik Kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığını ancak 27 Mayıs 2026 tarihinde aynı kimlik kartı ile yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlının ileri soruşturma için Demirhan Polis Karakolu’na celp edildiğini söyledi.

Kimlik Kartını Başkasına Verdiği Belirlendi

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada, bahse konu kimlik kartını “James” lakaplı, adı ve soyadı bilinmeyen bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının tutuklandığını ifade etti.

Çantasında Takma Saç ve Fotoğraf Bulundu

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ile bir adet fotoğraf bulunduğunu söyledi. Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, söz konusu kimlik kartı ile işlem yapan şahsın çantada bulunan fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Telefon ve Pasaport Emare Alındı

Polis, zanlının üzerinde bulunan iki adet cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade eden polis, zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.