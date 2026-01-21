Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı.

Protokolün iptali için siyasi iradenin somut adım atmasını talep eden Üredi, yarın sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Başbakanlık ışıklarında pankart açıp bildiri dağıtarak, kamuoyunu bu konuda yeniden bilgilendireceklerini kaydetti.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, yazılı açıklamasında, “peşkeş protokolü” olarak nitelendirdiği “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne karşı önemli bir kazanım elde ettiklerini kaydederek, “Yargıda kazandık; şimdi sıra Meclis’tedir” dedi.

Hükümetin, yargı sürecinin sonucunu beklemeden hatalı adım attığını kabul etmek zorunda kaldığını da savunan Hakan Üredi, “Bu Tel-Sen’in ne denli yerinde ve meşru bir mücadele yürüttüğünün açık göstergesidir” ifadesini kullandı.