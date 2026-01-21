Programlar, gün ve saatleri açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda halka açık spor ve fiziksel aktivite programları düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sporun yaygınlaştırılması ve her yaştan bireyin düzenli fiziksel aktiviteye katılımının teşvik edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar; farklı yaş grupları, ilgi alanları ve kondisyon seviyeleri dikkate alınarak planlandı.

-Fonksiyonel Antrenman

Güç, denge ve dayanıklılığı artırmaya yönelik fonksiyonel antrenman dersleri çarşamba ve cuma günleri 17.00–18.00 saatleri arasında.

-Aerobic pilates

Kardiyo ve esnekliği bir arada sunmayı amaçlayan aerobic plates dersleri salı ve cuma günleri iki grup halinde yapılıyor. İlk grup 17.00–18.00 saatleri arasında, ikinci grup ise 18.00–19.00 saatleri arasında çalışıyor.

-TRX

TRX dersleri pazartesi ve perşembe günleri 17.00–18.00 saatleri arasında düzenleniyor. Vücut ağırlığıyla yapılan bu antrenmanlar, kas gücü ve core stabilitesini geliştirmeye odaklanıyor.

-Spinning

Spinning seansları salı ve perşembe günleri 17.00–18.00 saatleri arasında katılımcılarla buluşuyor. Yüksek tempolu bu seanslar, kardiyovasküler dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

-Hatha Yoga

Hatha Yoga dersleri salı ve perşembe günleri iki seans halinde gerçekleştiriliyor. İlk seans 17.00–18.30, ikinci seans ise 18.30–20.00 saatleri arasında yapılıyor. Dersler, denge, esneklik ve zihinsel odaklanmayı destekliyor.

-Çocuk Bale

Program kapsamında çocuklara yönelik bale dersleri de yer alıyor. Çarşamba günleri 5–6–7 yaş grubu için dersler 16.00–17.00 saatleri arasında, 8–9 yaş grubu için ise 17.00–18.00 saatleri arasında devam ediyor.

-Reformer Pilates

Reformer pilates dersleri ise pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri 12.00–13.00 ile 17.00–18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.