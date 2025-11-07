Polis, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde tehlike şekilde yolculuk yapan araç sürücüsü ile yolcuya 46 bin 082 TL para ve 40 ceza puanı rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta, yolcu olarak bulunan bir şahsın vücudunu aracın camından dışarıya çıkarıp tehlike şekilde yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsü ile yolcuya, işledikleri trafik suçlarından dolayı toplam 46 bin 81,80 TL para ve 40 ceza puanı yazılarak rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.