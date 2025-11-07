2025-2026 Yılı Motorlu Araçlar Muayene tarihleri listesi, değiştirilmiş şekliyle bugün yayımlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan muayene listesine “https://bub.gov.ct.tr/Portals/42/2025-2026%20muayene%20A3.pdf” bağlantısından ulaşılabilecek.

Muayene ücretlerini kredi kartıyla, internet üzerinden ödemek isteyen araç sahipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan “www.bub.gov.ct.tr” adresinin açılış sayfasında “SEYRÜSEFER, MUAYENE VEYA YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMELERİ İÇİN TIKLAYIN” görseline tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Muayene Listesi Ektedir

