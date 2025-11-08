Gönyeli’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samet Çakıl yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Doğa Sokak’ta yönetimindeki VM 091 plakalı araçla kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyreden Nidai Kordal (E-47) Belediye Bulvarı kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden bulvara girdi.
Kordal’ın aracı o esnada bulvarda doğu istikametine seyreden, kavşakta dikkatsizce araç geçip tekrar şeridine girmeye çalışan Samet Çakıl (E-41) yönetimindeki VP 139 plakalı motosikletin önünü tıkadı.
Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Çakıl, sağ ayak bileğiyle sol dizinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne tedaviye alındı.