07.11.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, hareketsiz olarak tespit edildiği için ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.B.(E-49)’nin tedavisinin tamamlanmasına müteakip, polis tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası bulunarak emarek olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.