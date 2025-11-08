Gönyeli’deki trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı
07.11.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, hareketsiz olarak tespit edildiği için ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan H.A.B.(E-49)’nin tedavisinin tamamlanmasına müteakip, polis tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası bulunarak emarek olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.