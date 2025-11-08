05.11.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde, kaçak taksicilik yaptıkları için kendilerini polise ihbar edeceği gerekçesiyle B.K.İ.(E-22) ile E.G.(E-22)’nin, F.D.(E-24)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikleri ve E.G.’nin ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı F.D.’nin üzerine doğru iki kez sallayarak, giymekte olduğu tişörtün yırtılmasına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.K.İ. ve E.G. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.