07.11.2025 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, O.K.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet kağıt parçası ile ayrıca yetkili makamdan izinsiz olarak toplam 6 adet metal dedektör bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.