Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dijital altyapının stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, ulusal kalkınma meselesi olan teknoloji politikalarının, kurumsal vizyonla ve kamu yararı temelinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ekici, ülkedeki dijital altyapı ve fiber optik tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, teknolojinin siyasi çekişmelerin konusu haline getirildiğini savundu ve eleştirilerde bulundu.

Ekici, fiber optik altyapı tartışmalarının yalnızca teknik bir yatırım konusu gibi sunulmasının eksik bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Teknoloji bir ihale konusu değildir, bir güç paylaşım aracı değildir. Teknoloji, doğrudan ulusal kalkınma meselesidir” ifadelerine yer verdi.

Ekinci açıklamasında, fiber optik altyapının stratejik bir ihtiyaç olduğunu ancak bunun şeffaf, rekabete açık ve kamu yararını gözeten bir modelle ele alınması gerektiğini söyleyerek, meselenin altyapı kurmak değil, o altyapı üzerinde değer üretecek bir ekonomik sistem oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ekinci, birçok ülkenin dijital dönüşümü kalkınma stratejisinin merkezine yerleştirdiğini ifade ederek, örnekler verdi.

KKTC’de her yıl binlerce öğrencinin mezun olduktan sonra ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ekinci, bunun yalnızca bireysel bir göç değil, ülkenin kendi yetiştirdiği insan kaynağını kaybetmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Yerli öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti kökenli gençlerin ve uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası ülkede kalabilecekleri sürdürülebilir bir girişimcilik ve üretim ekosisteminin bulunmadığını kaydeden Ekinci, bunun uzun vadede ekonomik rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

TDP olarak kalkınma modelinin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunduklarını dile getiren Ekinci, ülkenin ekonomik vizyonunun “Gençlik + Teknoloji + Girişimcilik” ekseninde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda, üniversitelerden mezun olan yerli, TC kökenli ve uluslararası başarılı öğrencileri kapsayan bir “Startup Vizesi ve Küresel Yetenek Programı”nın hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Ekinci, mezuniyet sonrası en az iki yıl ülkede kalma ve şirket kurma hakkı, hızlandırılmış şirket kuruluş süreci, vergi avantajları, mentorluk ve yatırımcı eşleştirme mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini savundu. Ekinci, bu yaklaşımın bir göç politikası değil, doğrudan kalkınma politikası olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs’ın küçük bir ekonomi olduğuna işaret eden Ekinci, küçük ekonomilerin yetişmiş insan kaynağını kaybetme lüksünün bulunmadığını ifade etti. Ekinci, gençliği ülkede tutamayan bir yapının sürdürülebilir büyüme sağlayamayacağını kaydetti.

Teknolojinin siyasi pazarlık alanı olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Ekinci, dijital altyapı tartışmalarının günlük siyasi çekişmeler yerine uzun vadeli kalkınma stratejisi çerçevesinde ele alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.