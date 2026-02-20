AA’nın The Korea Herald gazetesinden aktardığına göre 20’li yaşlarındaki zanlı, kendisine reçete edilen psikiyatrik ilaçları içkiye karıştırıp iki kişiyi öldürmekten yargılanıyor.

Güney Kore polisi bu kişinin, ChatGPT’ye cinayetleri planlarken ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu açıkladı.

Kadının sorduğu sorular arasında “Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?”, “Ne kadar tehlikeli sayılır?” ve “Ölümcül olabilir mi?” gibi sorular varmış.

Zanlı ChatGPT’ye uyuşturucuyla ilgili bu soruları defalarca sormuş.

Polisler, kadının alkol ve ilaçların birlikte tüketildiğinde ölümle sonuçlanacağının tamamen farkında olduğunu belirtti.

Polisin açıklamasına göre kadının ilk cinayeti, 20’li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıkmış.

Suçunu ve cinayet yöntemini itiraf eden kadın, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlemiş.