Girne’de apartman girişine bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan tartışmada, N.A.(E-58), A.A.(E-37) ve O.A.(E-45) bir taraf olup, D.K’yi (E-27) darp ederek sağ elmacık ile burun kemiğini kırdı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30’da meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Kamuya açık alanda oyuncak silahı teşhir etmekten iki kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda, sürücü H.K’nin (E-22) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan Ö.B (E-21), tasarrufundaki oyuncak tabancayı aracın camından çıkarıp sallayarak kamuya açık alanda teşhir etti.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, oyuncak tabanca da emare olarak alındı.

- Demirhan’da bir süpermarkete hırsızlık

Demirhan’da dün bir süpermarkete müşteri olarak giden A.K.K.(E-27), markette satışa sunulan toplam bin 996,15 TL değerindeki muhtelif parfüm alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.