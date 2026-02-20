Girne’de apartman girişine bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan tartışmada, N.A.(E-58), A.A.(E-37) ve O.A.(E-45) bir taraf olup, D.K’yi (E-27) darp ederek sağ elmacık ile burun kemiğini kırdı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30’da meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Kamuya açık alanda oyuncak silahı teşhir etmekten iki kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda, sürücü H.K’nin (E-22) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan Ö.B (E-21), tasarrufundaki oyuncak tabancayı aracın camından çıkarıp sallayarak kamuya açık alanda teşhir etti.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, oyuncak tabanca da emare olarak alındı.

- Demirhan’da bir süpermarkete hırsızlık

Demirhan’da dün bir süpermarkete müşteri olarak giden A.K.K.(E-27), markette satışa sunulan toplam bin 996,15 TL değerindeki muhtelif parfüm alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Girne bölgesinde denetimler yaptı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Girne bölgesinde denetimler yaptı
İçeriği Görüntüle

- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.