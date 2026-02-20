Mersin’de yaşanan yoğun yağışların ardından Alaköprü Barajı, su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a sağlanan su temininde güvence oluşturdu.

Baraj havzasına gelen yoğun yağışlar, rezervuarın planlanan işletme kotuna yaklaşmasını sağladı. Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, barajın aktif depolama hacmi büyük ölçüde dolarken, dolusavak ve gövde stabilitesine yönelik rutin kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Toplam depolama kapasitesi milyonlarca metreküp olan Alaköprü Barajı, özellikle Anamur ve çevresindeki seracılık faaliyetleri ile tarım arazilerinin sulanmasında kritik bir rol üstleniyor. Son yağışlarla birlikte barajda sağlanan su artışı, hem içme-kullanma hem de tarımsal sulama ihtiyacında rahatlama sağladı.

Uzmanlar, mevcut doluluk oranının yaz aylarında artacak sulama talebini karşılamada avantaj oluşturduğunu belirtirken, suyun tasarruflu ve verimli kullanımının önemine vurgu yaptı. Üreticiler, barajdaki artışın bölge tarımı için umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti.