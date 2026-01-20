Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kalkanlı’da yer alan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatör Erol Öz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri ile Cypruvex Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, Heyet’e incelemeler sırasında, TC ile KKTC arasında narenciye sektöründe “İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde imzalanan mutabakat zaptı kapsamında inşa edilme kararı alınan ileri narenciye işleme tesisleri ve 40 bin ton kapasiteli donmuş/soğuk hava depolama tesislerinin ilk etabı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a hediye takdimi de yapıldı.

-Bolat: “On aylık süreçte yaklaşık 10 buçuk milyon dolarlık yatırımla tamamlanmış olacak”

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, KKTC’de açılışlar ve resmi temaslar amacıyla bulunduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC ile ekonomi, ticaret ve gümrükler alanlarında yaptığımız işbirliğinin somut örneklerini açmak ve bunlarla ilgili incelemeler yapmak üzere adaya geldik.” dedi.

KKTC’nin siyasi istikrarını koruyarak ve ekonomisini geliştirerek dünya ile entegre olmasını sağlamanın öncelik hedefleri arasında olduğunu kaydeden Bolat, “Bu bizim için bir milli görevdir.” ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Güzelyurt Cypfruvex İşletmeleri’nde önemli bir paketleme ve ayrıştırma tesisi olduğunu ancak yıllık üretimi yaklaşık 90 bin ton olan narenciye ürünlerinin değerlendirilebilmesi ve dünya pazarlarıyla buluşabilmesi için soğuk hava deposu ve donmuş soğuk hava tesisi yatırımına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin her zaman KKTC’yi altyapı ve üstyapı yatırımları konusunda desteklediğini söyleyen Bolat, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlık olarak biz de destekliyoruz.” dedi.

Bolat, soğuk hava deposunun öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenmesinin aciliyeti bulunduğunu, bu nedenle kısa bir süre önce yatırımın başladığını ve on aylık süreçte yaklaşık 10 buçuk milyon dolarlık yatırımla tamamlanmış olacağına dikkat çekti.

Tesiste, konsantre ürünler için donmuş odaların yer alacağını vurgulayan Bolat, KKTC çiftçisinin alın terinin emeği olan narenciye ürünlerinin hem israf olmayacağını hem de katma değerli olarak ihracatının yapılmasının mümkün olacağını kaydetti.

Bakan Bolat, ilgili çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın liderliğinde, KKTC Maliye Bakanlığı, TC Ticaret bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yapıldığını kaydederek, birkaç ay içinde söz konusu yatırımın hizmete gireceğini söyledi.

Tesisin, önümüzdeki yılın ilk narenciye hasadında tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını vurgulayan Bolat, kendilerinin ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak gümrük işbirliği çerçevesinde gerekli teknik çalışmaları yürüttüklerini de aktardı.

Bolat, kayıt dışılığın önlenmesi ve devletin gelirlerini artması açısından önemli teknolojik destekte bulunduklarını da dile getirerek, Ticaret Bakanlığı olarak KKTC’nin tüm işletmelerine Türkiye'deki uluslararası fuarlara katılım desteği sunduklarını kaydetti.

Narenciye ürünlerinin sergilendiği dünya gıda fuarı, yapı fuarı, helal gıda fuarı gibi fuarların yapıldığını aktaran Bolat, bütün bu fuarlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üreticilerin ve işletmelerin yanında yer alacağız. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın koordinasyonuyla onların bu uluslararası fuarlara katılarak, dünya pazarlarına ihracat yapmalarını kolaylaştırıcı bir destek veriyoruz.” dedi.

Bakan Bolat, bundan sonraki çalışmalarda da KKTC’ye destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti, tesisin hayırlı olmasını temenni etti.