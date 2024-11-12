TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde, İsrail saldırganlığının yayılarak bölge güvenliği ve uluslararası sistemi tehdit ettiğini, Türkiye’nin acil ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaşımı konusunda gayretlerini sürdürdüğünü kaydetti.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan’da Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için faydalı olacağını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının ilişkileri daha da derinleştireceğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail saldırganlığının yayılarak bölge güvenliği ve uluslararası sistemi tehdit ettiğini, Türkiye’nin acil ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaşımı konusunda gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.