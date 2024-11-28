TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edilmesi ve doğal kaynaklarımızın daha etkin yönetimi gibi alanlarda coğrafi bilgi sistemlerinin daha etkili kullanımını destekleyecek adımlar atacağız." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantı öncesinde konuşan Yılmaz, coğrafi bilgi sistemlerinin yaşamın her alanında bilgiye dayalı kararların alınmasını kolaylaştıran bir teknoloji altyapısı olduğunu söyledi.

Bu sistemlerin yeryüzüne dair tüm verileri dijital haritalar ve üç boyutlu modellemelerle entegre şekilde bir araya getirerek karar alma süreçlerini etkinleştirmeyi, hizmet sunum kalitesini artırmayı ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini anlatan Yılmaz, "Akıllı ulaşım sistemlerinden e-tapu işlemlerine, toprağın hangi tarım ürünü için elverişli bir yapıya sahip olduğundan tarihi özelliklerine kadar, ayak bastığımız yeri veriyle dile getiren bir yapıdan söz ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz"

Yılmaz, toplantıda 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planını da ele alacaklarını bildirerek, eylem planının ulusal düzeyde standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve paylaşılmasını hedeflediğini ve atılması gereken somut adımları belirleyen bir yol haritası olduğunu anlattı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son aşamaya getirdiğimiz Strateji ve Eylem Planımız kapsamında, afet yönetiminden tarım ve çevre izlemeye, akıllı şehirlerden uluslararası veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle coğrafi bilgi altyapısını güçlendirerek, milli ekonomimize katkı sağlayacak kamu hizmetlerini daha hızlı, daha etkili ve daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyoruz. Doğru, kaliteli ve standart coğrafi bilgilerin üretilmesi ve yaygın bir şekilde paylaşılması, kamu hizmetlerinin hızını ve kalitesini artıracak, daha etkin planlama, yatırım ve denetim süreçlerini mümkün kılacaktır."

Bu süreçte kamu kurumlarının, özel sektörün ve akademik camianın bir arada çalışacağını, yenilikçi teknolojiler ve yerli çözümlere öncelik vereceklerini bildiren Yılmaz, afet ve acil durumlarda coğrafi veri kullanımının toplantının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Doğru ve güncel coğrafi verilere dayalı analizler, afet risklerinin azaltılmasında ve müdahale süreçlerinin etkinliğinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu veriler, yalnızca mevcut durumun tespiti için değil, aynı zamanda uzun vadeli planlama ve yeniden inşa süreçlerinde de yol gösterici mahiyettedir." ifadelerini kullandı.

- "Geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyoruz"

Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi veri ve bilgilerinin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşıldığını dile getiren Yılmaz, bu platformun veriye erişimde standartlaşmayı sağladığını ve mükerrer veri üretimini önleyerek kaynak kullanımını optimize ettiğini anlattı.

"e-Devlet ile entegrasyon sayesinde coğrafi bilginin geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bu, dijitalleşme yolunda ülkemize önemli bir ivme kazandıracaktır." diyen Yılmaz, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden merkezi yönetim kurumlarına ait 520 coğrafi veri katmanının paylaşıldığını, revize edilen Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi ile bu sayıyı 630’a çıkarmayı hedeflediklerini ve daha fazla coğrafi veriyi kamu ve özel sektörün kullanımına sunacaklarını kaydetti.

Yılmaz, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerine ait coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu sürecin tamamlanmasıyla yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinin daha şeffaf ve verimli hale geleceğini ve yerel kalkınmanın hızlanacağını söyledi.

Kurumların açık veri politikasının Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kararları ve Strateji Eylem Planı doğrultusunda, 2020'de yapılan ilk Kurul toplantısından itibaren gelişim göstererek açık ve tasnif dışı veri oranının yüzde 72'ye yükseldiğini dile getiren Yılmaz, coğrafi verilerin kurumlar arası paylaşımının, paylaşılan veri katmanı sayısının 630’a yükseldiğini ve "atlas.gov.tr" platformunda 1 milyon 826 bin 453 adet metaverinin yer aldığını ifade etti.

- "Coğrafi bilgi sistemleri alanında uluslararası stratejik işbirliklerini geliştireceğiz"

Yılmaz, geleceğe yönelik en önemli hedeflerden birinin, coğrafi bilgi endüstrisinin yenilikçi teknolojilerle geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, makine öğrenimi, uzaktan algılama ve genişletilmiş gerçeklik gibi ileri teknolojilerin coğrafi bilgi sistemlerinde yaygınlaşması, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca, milli ve yerli teknolojilerle uluslararası düzeyde rekabetçi bir endüstri oluşturmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Türk Devletleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkeler ile coğrafi bilgi sistemleri alanında uluslararası stratejik işbirliklerini geliştireceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coğrafi veri altyapısının oluşturulmasını ve böylece uluslararası alanda KKTC’ye ait coğrafi verilerin tanınırlığının artırılmasını amaçlıyoruz."

Coğrafi bilgi sistemlerinin ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rehber olmaya devam edeceğini aktaran Yılmaz, Kurul olarak bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projelere öncülük edeceğiz. Afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edilmesi ve doğal kaynaklarımızın daha etkin yönetimi gibi alanlarda coğrafi bilgi sistemlerinin daha etkili kullanımını destekleyecek adımlar atacağız." ifadesini kullanan Yılmaz, ülkenin coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek, standartlarını yükseltmek ve yenilikçi teknolojileri desteklemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıya, bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.