Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. "dedi.

Erdoğan, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara korku veren birliklerini bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacaklarını söyledi.

"Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şarkın sevgili sultanı Selahattin Eyyubi'nin, atamız Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in ordusundaki ruh işte bu ruhtur. Malazgirt'teki düğüm bu ruhla çözülmüştür. Kudüs'ün kapıları bu ruhla açılmıştır, İstanbul bu ruhla fethedilmiştir. Çanakkale'yi geçilmez yapan aynı şekilde bu ruhtur. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz milli mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izni, milletimizin de desteğiyle gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır. Çok daha müessir, muteber, müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin bir şekilde ne yaptığımızı ne murat ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden, huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Bu yolda çok acılar çektiklerini, çok ağır bedeller ödediklerini, içeriden ve dışardan nice saldırılarla karşılaştıklarını ancak hepsinin de üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğü de geçecek menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'mizin 954. yıl dönümü bir kez daha mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Okçular Vakfımız başta olmak üzere bu kıymetli programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle genel merkez bünyesinde 'Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nün kurulmasından duyduğum memnuniyeti hassaten belirtiyor, bu önemli enstitünün hayırlı, uğurlu olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt ve Muş'a samimi ev sahiplikleri için şimdiden şükranlarımı sunuyorum."