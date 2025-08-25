Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.58'de Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sındırgı, gece boyu çoğu 3,0'ın altında olmak üzere yüzlerce depremle sallandı.

Saat 07.00 itibarıyla 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısı 221 oldu.

AFAD’ın açıklamasında "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.