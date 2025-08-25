Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail hükümeti, barış değil Filistin halkının tamamen silinmesini hedefliyor. Buna izin veremeyiz, onların durdurulması gerekiyor." dedi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Kudüs'ün tarihi kimliğinin ve statüsünün doğrudan saldırı altında bulunduğunu ancak ümitvar olunmaya devam edildiğini belirten Fidan, "Ben, burada Filistin halkının direncini selamlamak istiyorum. Biz, onların özgürlük, barış, istikrar ve devletle ilgili olarak adil davalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun seferber edilmesinin "vazgeçilmez" olduğuna ve toplantının üç acil hedefe odaklandığına dikkati çeken Fidan, bunların savaşı durdurmak, ümmetin tek bir cevap vermesi ve güçlendirilmesi ile bu cevap için aynı zamanda uluslararası toplumun seferber edilmesi olduğunu söyledi.

Fidan, "İsrail'in soykırımı devam ediyor. Gazze halkı, açlıkla mücadele ediyor, yarım milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM), şu anda Gazze'de kıtlık ilan etmiş durumda." dedi.

Bunun doğal afet olmadığını, İsrail'in kasti şekilde yardımları engellemesinin kıtlığa neden olduğunu vurgulayan Fidan, "İsrail, insanlığa karşı işlediği savaş suçlarına bir suç daha ekledi. Bu süre içinde İsrail'in askeri operasyonları, Gazze'de derinleşiyor ki halk, aslında buraya sığınmış durumda. Yerleşim projeleri, Batı Şeria'da devam ediyor." diye konuştu.

Fidan, Filistin Devletinin devamlılığının tehdit altında olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Kudüs ise aşırıcıların provokasyonlarıyla karşı karşıya. Buna İsrailli bakanlar dahil. Bu da Mescid-i Aksa Camisi'nin kutsal statüsünü tehdit altına alıyor. Bunu, acilen durdurmamız gerekiyor. Acil önceliğimiz, kalıcı ateşkesin ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardımın sağlanması. Hamas, bu ateşkes ve planı kabul etmiş durumda. Bunu, Mısır ve Katarlı kardeşlerimiz ortaya çıkardılar, onların desteğiyle hazırlandı. Biz, Katar, Mısır, ABD'nin barış çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamda bir anlaşmaya yakınız ancak saldırganın da buna katılması gerekiyor."

"İsrail hükümeti, barış değil Filistin halkının tamamen silinmesini hedefliyor. Buna izin veremeyiz, onların durdurulması gerekiyor." diyen Bakan Fidan, Gazze'nin Filistin halkına ait olduğunu vurguladı.

Fidan, Filistinlilerin Gazze'de kalmasının garanti altına alınması ve Gazze'nin hep birlikte yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek "Ortak çabalarımızla uluslararası toplumun bu konudaki farkındalığı artıyor. Batılı toplumlarda kamuoyu, nihayetinde bu gerçeği görmeye başladı. İsrail'in işgal ve baskı politikalarına karşı giderek artan bir tepki var." dedi.

- "İİT, Arap Birliği ve Gazze Temas Grubu'nun çabaları son derece önemliydi"

Fidan, New York'ta Suudi Arabistan ve Fransa tarafından eş başkanlığı sürdürülen ve temmuzda gerçekleştirilen üst düzey konferansın tarihi bir kavşak olduğunu vurguladı.

Bu konferansın iki devletli çözüm için küresel destek sağladığını, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin Filistin Devletini tanıyacaklarını ifade ettiklerini anlatan Fidan, şunları söyledi:

"Bunlar, geç ancak değerli adımlar. Bu anlamda İİT, Arap Birliği ve Gazze Temas Grubu'nun çabaları, gerçekten temel aktörleri seferber etme açısından son derece önemliydi. Filistin'in devlet statüsü, bu anlamda tanımlandı. Bu başarılar, bizim ortak çabalarımızın önemli olduğunu ortaya koyuyor."

Fidan, Filistin Devletinin kurumlarının da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Filistin Devletinin sağlam şekilde ayakta durabilmesi için finansal, teknik ve kurumsal desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Çok yakın bir süreç içerisinde ateşkes sağlanmazsa İsrail, işgal planlarını artıracak ve bu konudaki şiddeti devam ettirecek." diyen Bakan Fidan, bu anlamda çabaların bir araya getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Fidan, Filistin'in tanınması ile ilgili sağladıkları bu momentumun sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin'in BM'ye tam üye olmasıyla ilgili bir inisiyatif başlatmalıyız ve İsrail'in Genel Kuruldaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız." dedi.

Bu çerçevede Gazze'nin de Arap İslam planının ertesi gününe hazırlanması için destek sağlanması gerektiğinin altını çizen Fidan, Türkiye'nin bu anlamda bütün bu cephelerde elinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Fidan, İİT'nin Mescid-i Aksa'nın ve Filistin davasının savunulması için kurulduğunu hatırlatarak "Bu cephelerde herhangi bir zayıflık, bizim mevcudiyetimizi sorgulamamızı beraberinde getirir. Buna ilaveten İsrail'in saldırıları, Filistin'de de durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Sıklıkla yasa dışı bir biçimde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejiminin Suriye'ye, Lübnan'a ve İran'a gerçekleştirdiği saldırıların, çok daha geniş ve çok daha sinsi bir gündemi, bütün bölgemizin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in durdurulmaması halinde Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunları beraberinde getireceğine dikkati çeken Fidan, "Bu anlamda kararlı olmalıyız. Filistin halkı, inşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır." dedi.