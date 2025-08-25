Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamladı.

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği askeri gemi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçiş töreni, Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlarca takip edildi.

Birçok vatandaş izledikleri geçiş törenini cep telefonuyla görüntüleyerek fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaştı.

Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.

Gemilerdeki askeri mürettebat Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.

Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı.

Erdoğan, selamla esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.

Bu sırada TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı, ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde "Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı" yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı.

Erdoğan'a, selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni Erdoğan'ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.